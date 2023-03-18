UBS вивчає можливість поглинання Credit Suisse в умовах банківської кризи, - Bloomberg

Найбільший швейцарський банк UBS вивчає можливість придбання всього або частини банку Credit Suisse на вимогу швейцарських регулюючих органів після того, як її менший конкурент зіткнувся з кризою довіри.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Швейцарські чиновники підштовхують UBS до розгляду різних способів вирішення проблем Credit Suisse. За даними джерел агентства, обговорення продовжуються, і неясно, чи буде результатом будь-яка угода.

Поради директорів двох провідних банків Швейцарії планують провести зустрічі цими вихідними, щоб обговорити ідею злиття, при цьому переговори будуть організовані Швейцарським національним банком і регулюючим органом Finma, повідомила Financial Times.

Ціль полягає в тому, щоб оголосити про угоду між двома банками не пізніше вечора неділі. Проте, за даними джерела, ситуація залишається нестабільною і може змінитися.

Угода за посередництвом уряду усуне проблеми в Credit Suisse, який цього тижня викликав шок у світовій фінансовій системі, коли інвестори, що запанікували, продавила його акції та облігації після краху кількох дрібніших кредиторів США. Підтримка ліквідності швейцарським центральним банком ненадовго призупинила падіння, але ринкова драма несе у собі ризик того, що клієнти чи контрагенти продовжать втечу, що може мати наслідки для галузі загалом.

Уряд, центральний банк та Finma перебувають у тісному контакті, щоб обговорити подальші способи стабілізації Credit Suisse. Висунуті ідеї включали відділення швейцарського підрозділу банку та організоване об'єднання з UBS. Керівники UBS та Credit Suisse виступили проти такого організованого об'єднання.

UBS хотів би зосередитися на власній стратегії, і не хоче брати на себе ризики, пов'язані з Credit Suisse, заявили джерела. За їх словами, Credit Suisse прагне виграти час, щоб стабілізувати ситуацію після отримання кредитної лінії у розмірі 54 млрд доларів від центрального банку.