UBS изучает возможность поглощения Credit Suisse в условиях банковского кризиса, - Bloomberg
Крупнейший швейцарский банк UBS изучает возможность приобретения всего или части банка Credit Suisse по настоянию швейцарских регулирующих органов после того, как ее меньший конкурент столкнулся с кризисом доверия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Швейцарские чиновники подталкивают UBS к рассмотрению различных способов для решения проблем Credit Suisse. По данным источников агентства, обсуждения продолжаются, и неясно, будет ли результатом какая-либо сделка.
Советы директоров двух ведущих банков Швейцарии планируют провести встречи в эти выходные, чтобы обсудить идею слияния, при этом переговоры будут организованы Швейцарским национальным банком и регулирующим органом Finma, сообщила Financial Times.
Цель состоит в том, чтобы объявить о сделке между двумя банками не позднее вечера воскресенья. Однако, по данным источника,, ситуация остается нестабильной и может измениться.
Сделка при посредничестве правительства устранит проблемы в Credit Suisse, который на этой неделе вызвал шок в мировой финансовой системе, когда запаниковавшие инвесторы продавила его акции и облигации после краха нескольких более мелких кредиторов США. Поддержка ликвидности швейцарским центральным банком ненадолго приостановила падение, но рыночная драма несет в себе риск того, что клиенты или контрагенты продолжат бегство, что может иметь последствия для отрасли в целом.
Правительство, центральный банк и Finma находятся в тесном контакте, чтобы обсудить дальнейшие способы стабилизации Credit Suisse. Выдвинутые идеи включали отделение швейцарского подразделения банка и организованное объединение с UBS. Руководители UBS и Credit Suisse выступили против такого организованного объединения.
UBS предпочел бы сосредоточиться на своей собственной стратегии, и не хочет брать на себя риски, связанные с Credit Suisse, заявили источники. По их словам, Credit Suisse стремится выиграть время, чтобы стабилизировать ситуацию после получения кредитной линии в размере 54 млрд долларов от центрального банка.
Напомним, Credit Suisse, банк со 167-летней историей, стал крупнейшим европейским банком, пострадавшим от кризиса, после того, как его крупнейший инвестор, Национальный банк Саудовской Аравии, заявил, что не может увеличить свою долю сверх 10% из-за нормативных ограничений.
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