ЄЦБ попередив про можливі проблеми у деяких європейських банках, - Bloomberg

Єврокомісія вважає, що банківський сектор ЄС знаходиться "загалом у хорошій формі", але Європейський центральний банк попереджає, що деякі кредитори можуть, як і раніше, відчувати фінансові труднощі через підвищення процентних ставок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Говорячи про стан фінансової індустрії після краху Silicon Valley Bank, віце-президент ЄЦБ Луїс де Гіндос попередив міністрів фінансів цього тижня в Брюсселі, щоб вони не заспокоювалися і сказав, що відсутність впевненості може спровокувати поширення проблем.

І це було до того, як обвал цін на акції Credit Suisse Group спонукав центральний банк Швейцарії втрутитися та надати йому ліквідність на 54 млрд доларів.

ЄЦБ стикається з потенційним конфліктом між своєю місією щодо зниження інфляції та можливим збитком для деяких фінансових установ, попередив Гіндос.

Проблеми Credit Suisse

Credit Suisse, банк зі 167-річною історією, став найбільшим європейським банком, який постраждав від кризи, після того, як його найбільший інвестор, Національний банк Саудівської Аравії, заявив, що не може збільшити свою частку понад 10% через нормативні обмеження.

Банк заявив, що скористається можливістю зайняти до 54 млрд доларів у Швейцарського національного банку, який підтвердив, що надасть банку ліквідність під достатнє забезпечення.

Акції Credit Suisse закрилися у четвер, 16 березня, із підвищенням на 19%, частково компенсувавши падіння на 25% у середу.

Ринкова вартість другого за величиною банку Швейцарії впала на 90% з моменту свого піку в лютому 2007 року, що становив близько 91 млрд доларів, приблизно до 8,66 млрд доларів після тривалого падіння його акцій

Нагадаємо, акції банків у всьому світі постраждали після краху американського Silicon Valley Bank минулого тижня.