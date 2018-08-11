Убийцы Олешко передвигались на автомобиле Госгеокадастра

Убийцы передвигались на автомобиле марки ЗАЗ "Таврия"

Автомобиль "Таврия", на котором злоумышленники приехали убивать бывшего бойца АТО и общественного активиста Виталия Олешко с позывным "Сармат" и в котором были найдены оружие и гильзы, зарегистрирован за Госгеокадастром. Об этом говорится в постановлении Бердянского горрайонного суда, сообщает "Громадське".

"При подготовке к совершению умышленного убийства потерпевшего в неустановленное время и у неустановленного лица (злоумышленники, - ред.) взяли во временное пользование автомобиль марки ЗАЗ "Таврия" 1102 в кузове красного цвета, регистрационный номер НОМЕР_1, который находится на балансе у ГУ "Государственный кадастр в Запорожской области", который они планировали использовать для приезда и дальнейшего отъезда с места совершения умышленного убийства", - говорится в постановлении суда.

Напомним, что ранее заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин заявил, что убийство Олешко является заказным.

Также во время избрания меры пресечения подозреваемым в убийстве Олешко судья Сергей Морока сообщил, что Олешко убили "в связи с имеющимися противоречиями предпринимательской деятельности".

Напомним, что 3 августа арестовали всех подозреваемых в убийстве Олешко. Таким образом, суд арестовал подозреваемых Александра Обухова и Максима Владимиренкова на 60 дней без права внесения залога.