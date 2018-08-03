Судья назвал основную версию убийства Олешко

Версию убийства озвучил судья Сергей Морока

Общественного активиста и бойца АТО Виталия Олешко убили "в связи с имеющимися противоречиями предпринимательской деятельности". Об этом сообщил во время избрания меры пресечения подозреваемым в убийстве Олешка судья Сергей Морока.

"Проведено досудебное расследование, из которого установлено по мнению следствия, что обвиняемые на почве личных отношений в связи с имеющимися противоречиями предпринимательской деятельности на территории города Бердянск решили совершить умышленное убийство Олешко Виталия Игоревича с применением огнестрельного оружия, путем осуществления выстрелов из этого оружия", - озвучил судья ходатайство прокуратуры.

Напомним, что сегодня, 3 августа, арестовали всех подозреваемых в убийстве Олешко.

Таким образом, суд арестовал подозреваемых Александра Обухова и Максима Владимиренкова на 60 дней без права внесения залога. Сообщается, что Владимиренков находился в автомобиле Mazda-6 вместе с Обуховым.