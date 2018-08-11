Вбивці Олешка пересувались на авто Держгеокадастру
Вбивці пересувались на автомобілі марки ЗАЗ "Таврія"
Автомобіль "Таврія", на якому зловмисники приїхали вбивати колишнього бійця АТО та громадського активіста Віталія Олешка із позивним "Сармат" та у якому була знайдена зброя і гільзи, зареєстрований за Держгеокадастром. Про це йдеться в ухвалі Бердянського міськрайонного суду, повідомляє "Громадське".
"При підготовці до вчинення умисного вбивства потерпілого у невстановлений час та у невстановленої особи (зловмисники, - ред.) взяли у тимчасове користування автомобіль марки ЗАЗ "Таврія" 1102 в кузові червоного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1, який перебуває на балансі у ГУ "Державний кадастр у Запорізькій області", який вони планували використати для приїзду та подальшого від'їзду з місця вчинення умисного вбивства", - йдеться в ухвалі суду.
Нагадаємо, що раніше заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін заявивляв, що вбивство Олешка є замовним.
Також під час обрання міри запобіжного заходу підозрюваним у вбивстві Олешка суддя Сергій Морока повідомив, що Олешка вбили "у зв’язку з наявними протиріччями підприємницької діяльності".
Нагадаємо, що 3 серпня заарештували усіх підозрюваних у вбивстві Олешка. Таким чином, суд заарештував підозрюваних Олександра Обухова та Максима Владимиренкова на 60 днів без права внесення застави.