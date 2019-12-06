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Убийца гражданина Грузии в Германии мог быть сотрудником ФСБ

Новости » В мире     06.12.2019 - 22:35
Убийца гражданина Грузии в Германии мог быть сотрудником ФСБ
Фото: Зелимхан Хангошвили (из открытых источников)

Задержанного россиянина идентифицировали как Вадима Красикова

Россиянин, задержанный по подозрению в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, мог быть сотрудником Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Об этом говорится в расследовании Bellingcat, Der Spiegel и The Insider.

Сообщается, что задержанного россиянина идентифицировали как Вадима Красикова. В материале говорится, что Красиков мог быть завербован российскими спецслужбами в качестве наемного убийцы.

Во время задержания при нем были документы на имя Вадима Соколова, который ранее был объявлен в розыск по объявлению в убийстве бизнесмена Юрия Козлова в апреле 2007 года в городе Костомукша в Карелии. Красиков являлся одним из подозреваемых в этом деле, однако в 2015 году исчез из федерального розыска и базы Интерпола. Вскоре после этого, он получил документы на имя Соколова.

Убийца гражданина Грузии в Германии мог быть сотрудником ФСБ

Напомним, ранее Германия выслала двух сотрудников посольства России в связи с убийством Хангошвили в Берлине. Генпрокуратура ФРГ заявила, что у нее достаточно фактических доказательств причастности госорганов РФ или Чечни к убийству гражданина Грузии.

Также РБК-Украина писало, что канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что высылка из Германии российских дипломатов не повлияет на ход саммита "нормандской четверки" 9 декабря.

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