Вбивця громадянина Грузії в Німеччині міг бути співробітником ФСБ

Фото: Зелімхан Хангошвили (з відкритих джерел)

Затриманого росіянина ідентифікували як Вадима Красикова

Росіянин, затриманий за підозрою у вбивстві громадянина Грузії Зелімхана Хангошвили, міг бути співробітником Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Про це йдеться в розслідуванні Bellingcat, Der Spiegel і The Insider.

Повідомляється, що затриманого росіянина ідентифікували як Вадима Красикова. У матеріалі йдеться, що Красіков міг бути завербований російськими спецслужбами в якості найманого вбивці.

Під час затримання при ньому були документи на ім'я Вадима Соколова, який раніше був оголошений в розшук за оголошенням у вбивстві бізнесмена Юрія Козлова у квітні 2007 року в місті Костомукша в Карелії. Красіков був одним з підозрюваних у цій справі, однак у 2015 році зник з федерального розшуку і бази Інтерполу. Незабаром після цього він отримав документи на ім'я Соколова.

Нагадаємо, раніше Німеччина вислала двох співробітників посольства Росії у зв'язку з вбивством Хангошвили в Берліні. Генпрокуратура ФРН заявила, що у неї достатньо фактичних доказів причетності держорганів РФ або Чечні до вбивства громадянина Грузії.

Також РБК-Україна писало, що канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що вислання з Німеччини російських дипломатів не вплине на хід саміту "нормандської четвірки" 9 грудня.