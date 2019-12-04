ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Меркель: высылка из Германии российских дипломатов не повлияет на ход саммита "нормандской четверки"

Новости » Политика     04.12.2019 - 17:10
Меркель: высылка из Германии российских дипломатов не повлияет на ход саммита "нормандской четверки"
Фото: Ангела Меркель (РБК-Украина)

По словам Меркель, тема высылки двух российских дипломатов может быть поднята на переговорах с Путиным на следующей неделе

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что высылка из Германии росссийских дипломатов не повлияет на ход саммита "Нормандской четверки" 9 декабря. Об этом она сообщила на саммите НАТО, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Меркель, тема высылки двух российских дипломатов из ФРГ может быть поднята на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным в Париже на следующей неделе.

"Я не думаю, что это станет бременем для встречи в нормандском формате. Там речь пойдет об Украине и о том, как продвинуться вперед в минском процессе", - полагает канцлер.

Напомним, ранее в Германии заявили о высылке двух сотрудников посольства России в Берлине в связи с убийством гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. В немецкой Генпрокуратуре утверждают, что имеют достаточно фактических доказательств причастности к убийству госорганов России.

Хангошвили считался доверенным лицом грузинских органов безопасности, входил в состав антитеррористического подразделения Министерства внутренних дел Грузии и участвовал в спецоперациях. Убитый помогал бороться против предполагаемого расширения российского влияния в регионе.

Как сообщало РБК-Украина, министерство иностранных дел России пригрозило Германии соответствующими мерами в ответ на решение о высылке сотрудников российского посольства в Берлине. Так, в российском внешнеполитическом ведомстве назвали действия Германии недружественными и пригрозили ответными мерами.

В Беларуси сократилось количество людей, желающих союза с Россией, - опрос Путин отверг условия Украины для транзита газа
Новости Украины Российская ФедерацияГерманиядипломаты
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь