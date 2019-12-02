Убийство в центре Киева и взрыв в отделении банка: новости за выходные

Коллаж РБК-Украина

В центре Киева неизвестные открыли огонь по автомобилю Range Rover, на Русановке взорвали отделение банка , в Украине стартовала пробная перепись населения. Подробнее о том, что произошло на выходных, 30 ноября-1 декабря, - в материале РБК-Украина

В центре Киева при обстреле автомобиля убили ребенка

В центре Киева на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской в воскресенье, 1 декабря, неизвестные открыли огонь по автомобилю Range Rover. В машине находился ребенок. От полученных травм он умер.

За рулем обстрелянного в Киеве автомобиля был депутат облсовета Вячеслав Соболев.

В Киеве на Русановке взорвали отделение банка

В ночь на 30 ноября двое злоумышленников устроили взрыв в отделении "Ощадбанка" в Днепровском районе Киева. Взрывом был уничтожен банкомат, а также повреждено помещение.

Правоохранители задержали подозреваемых в ограблении. Ими оказались иностранец и ранее судимый киевлянин.

"Нафтогаз" установил цены на газ в декабре

НАК "Нафтогаз Украины" в декабре установил цену на газ для промышленных потребителей и других хозяйствующих субъектов. В сравнении с ценами на ноябрь 2019 года, в декабре цены не изменятся.

Предложенные цены на природный газ из ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты. В зависимости от этих показателей, "Нафтогаз" предлагает газ по цене 5 861,00 - 6 463,00 грн/тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку по магистральным и распределительным трубопроводам).

Спикер Госдумы пригрозил Украине выходом из ее состава нескольких областей

Председатель Госдумы Российской Федерации Вячеслав Володин пригрозил Украине "отделением нескольких областей". Таким образом Володин отреагировал на срыв выступления пророссийских "представителей Крыма" на форуме ООН по вопросам меньшинств, который проходил в Женеве в течение 28-29 ноября.

"Национализм, притеснение малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей", - сказал спикер Госдумы.

В МИД ответили на слова спикера Госдумы.Также появилась реакция вице-премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы и главы МВД Украины Арсена Авакова.

В Украине стартовала пробная перепись населения

В воскресенье, 1 декабря, в двух районах - части Оболонского района Киева и в Пискивской ОТО Бородянского района Киевской области, стартовала пробная перепись населения.

По данным Госстата, пробная перепись населения - это подготовительный этап к проведению Всеукраинской переписи населения 2020 года.

Минимальная пенсия выросла с 1 декабря

Прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия), с 1 июля 2019 года повышен на 74 грн до 1638 грн.

Таким образом, минимальная пенсия вырастет в этом году на 9%, что должно превысить плановый уровень инфляции (7,4%).

Лукашенко и Путин договорились о создании единого правительства

Беларусь и РФ планируют создать общее правительство, общие рынки нефти, газа и электроэнергии и унифицированное налоговое законодательство. Об этом рассказал посол Беларуси в России Владимир Семашко.

Также он заявил, что из 31 подготовленной дорожной карты углубленной интеграции 20 карт "абсолютно согласованы" по итогам недавней встречи премьер-министров двух стран.

ДТП с автобусом в России: число жертв приблизилось к 20 (видео)

Утром 1 декабря в российском Забайкальском крае на 60-м километре дороги Могойтуй-Сретенськ пассажирский автобус из-за лопнутого колеса слетел с моста и упал в реку. Погибли по меньшей мере 19 человек. Среди погибших двое несовершеннолетних. Также известно о минимум 5 пострадавших.

В автобусе на момент инцидента находились 44 человека.

Сборная Украины узнала соперников по группе на Евро-2020

По итогам жеребьевки группового раунда чемпионата Европы 2020 года сборная Украины узнала имена команд, с которыми сыграет на европейском первенстве Команда Андрея Шевченко сыграет в группе C.

Как уже было известно ранее, одним из соперников будет сборная Нидерландов. В группу также присоединилась Австрия. Четвертая команда определится по итогам стыковых игр. Это будет Румыния, Косово, Беларусь, Грузия или Северная Македония.

В декабре украинцы будут отдыхать 10 дней

В декабре 2019 года для работников с пятидневной рабочей неделей будет 10 выходных дней и 21 рабочий. В конце месяца будет два дополнительных выходных, но их придется отработать в субботы.