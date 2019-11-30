ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Киеве на Русановке взорвали отделение банка

Новости » Происшествия     30.11.2019 - 09:01
В Киеве на Русановке взорвали отделение банка
Фото: взрыв в Киеве (espreso.tv)

В столице ввели план "Сирена"

в Киеве в ночь с 29 на 30 ноября произошел взрыв в отделении "Ощадбанка" на улице Ентузиастов, что в Днепровском районе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Стражи.Эспрессо".

Как сообщается, двое неизвестных подорвали отделение "Ощадбанка", после чего скрылись на автомобиле Volkswagen. Взрыв был такой силой, что обломки стеклянной витрины отнесло на несколько десятков метров, а в отделении обвалился потолок.

Предварительно, злоумышленники воспользовались баллоном с газом, которым планировали вывести из строя банкомат. Взорвав банкомат они забрали оттуда кассеты с деньгами, однако пока неизвестно, какую именно сумму похитили.

На месте происшествия работают следователи и взрывотехники, а в Киеве правоохранители объявили план "Сирена".

Напомним, в Харьковской области около трех часов ночи 29 ноября произошел взрыв банкомата в Первомайске на улице Рассветной. Из банкомата были похищены четыре кассеты с деньгами. В полиции рассказали, что для повреждения банкомата злоумышленники использовали самодельное взрывное устройство. Из банкомата были похищены 2 млн гривен.

Кроме того, в октябре в Запорожье неизвестные взорвали банкомат, который находился в магазине в жилом доме. Правоохранители открыли уголовное дело.

В Киеве горел один из институтов В полиции сообщили подробности взрыва банкомата в Харьковской области
Новости Украины КиевОщадбанкбанкоматВзрыв
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь