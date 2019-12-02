Вбивство в центрі Києва та вибух у відділенні банку: новини за вихідні

Колаж РБК-Україна

В центрі Києва невідомі відкрили вогонь по автомобілю Range Rover, на Русанівці підірвали відділення банку, в Україні стартувала пробний перепис населення. Детальніше про те, що сталося на вихідних, 30 листопада-1 грудня, - в матеріалі РБК-Україна

У центрі Києва під час обстрілу автомобіля вбили дитину

У центрі Києва на перехресті вулиць Льва Толстого і Тарасівської в неділю, 1 грудня, невідомі відкрили вогонь по автомобілю Range Rover. В машині перебувала дитина. Від отриманих травм вона померла.

За кермом обстріляного в Києві автомобіля був депутат облради В'ячеслав Соболєв.

У Києві на Русанівці підірвали відділення банку

В ніч на 30 листопада двоє зловмисників влаштували вибух у відділенні "Ощадбанку" у Дніпровському районі Києва. Вибухом було знищено банкомат, а також пошкоджено приміщення.

Правоохоронці затримали підозрюваних у пограбуванні. Ними виявилися іноземець та раніше судимий киянин.

"Нафтогаз" встановив ціни на газ у грудні

НАК "Нафтогаз України" у грудні встановив ціну на газ для промислових споживачів та інших господарюючих суб'єктів. Згідно з повідомленням, в порівнянні з цінами на листопад 2019 року, у грудні ціни не зміняться.

Запропоновані ціни на природний газ з ресурсу компанії диференційовані в залежності від обсягів закупівлі та умов оплати. В залежності від цих показників, що "Нафтогаз" пропонує газ за ціною 5 861,00 - 6 463,00 грн/тис. куб. м (без ПДВ і витрат на його транспортування магістральними та розподільними трубопроводами).

Спікер Держдуми пригрозив Україні виходом з її складу кількох областей

Голова Держдуми Російської Федерації В'ячеслав Володін пригрозив Україні "відділенням кількох областей". Таким чином Володін відреагував на зрив виступу проросійських "представників Криму" на форумі ООН з питань меншин, який проходив в Женеві протягом 28-29 листопада.

"Націоналізм, утиск малих народів може призвести до виходу зі складу України низки областей", - сказав спікер Держдуми.

У МЗС відповіли на слова спікера Держдуми. Також з’явилась реакція Віце-прем'єр-міністра України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитра Кулеби та глави МВС України Арсена Авакова

В Україні стартував пробний перепис населення

У неділю, 1 грудня, у двох районах - частини Оболонського району Києва і в Пісківській ОТГ Бородянського району Київської області, стартувала пробний перепис населення.

За даними Держстату, пробний перепис населення це підготовчий етап до проведення Всеукраїнського перепису населення 2020 року.

Мінімальна пенсія зросла з 1 грудня

Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія), з 1 липня 2019 року підвищено на 74 грн до 1638 грн.

Таким чином, мінімальна пенсія зросте цього року на 9%, що повинно перевищити плановий рівень інфляції (7,4%).

Лукашенко і Путін домовилися про створення єдиного уряду

Білорусь і РФ планують створити спільний уряд, спільні ринки нафти, газу і електроенергії і уніфіковане податкове законодавство. Про це розповів посол Білорусі в Росії Володимир Семашко, повідомляє сайт Tut.by.

Також він заявив, що з 31 підготовленої дорожньої карти поглибленої інтеграції 20 карт "абсолютно узгоджені" за підсумками недавньої зустрічі прем'єр-міністрів двох країн.

Кількість жертв ДТП з автобусом в Росії наблизилась до 20

Вранці 1 грудня в російському Забайкальському краї на 60-му кілометрі дороги Могойтуй-Сретенськ пасажирський автобус через лопнуте колесо злетів з мосту та впав у річку. Загинули щонайменше 19 людей. Серед загиблих двоє неповнолітніх. Також відомо про мінімум 5 постраждалих.

В автобусі на момент інциденту перебували 44 людини.

Збірна України дізналася суперників по групі на Євро-2020

За підсумками жеребкування групового раунду чемпіонату Європи 2020 року збірна України дізналася імена команд, з якими зіграє на європейській першості. Команда Андрія Шевченка зіграє в групі C.

Як вже було відомо раніше, одним із суперників буде збірна Нідерландів. До групи також приєдналася Австрія. Четверта команда визначиться за підсумками стикових поєдинків. Це буде Румунія, Косово, Білорусь, Грузія чи Північна Македонія.

У грудні українці відпочиватимуть 10 днів

У грудні 2019 року для працівників з п'ятиденним робочим тижнем буде 10 вихідних днів і 21 робочий. Наприкінці місяця буде два додаткових вихідних, але їх доведеться відпрацювати в суботи.