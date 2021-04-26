Убийство в центре Днепра: стрелку сообщили о подозрении и объявили в розыск

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

"В результате следственно-оперативных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался гражданин другого государства, 1993 года рождения. Сейчас принимаются меры для установления его местонахождения", - сообщили в полиции.

По факту умышленного убийства возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 115 УКУ).

Напомним, 24 апреля около 14:40 произошла стрельба в центре Днепра, в результате которой погиб мужчина. В городе ввели спецоперацию.

По информации местных СМИ, погибшим оказался Анар Мамедов, который является полным тезкой криминального авторитета.