Убийство в центре Днепра: стрелку сообщили о подозрении и объявили в розыск

Мужчине, который в субботу, 24 апреля, в центре Днепра расстрелял автомобиль, сообщили о подозрении. Правоохранители устанавливают его местонахождение.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.
"В результате следственно-оперативных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался гражданин другого государства, 1993 года рождения. Сейчас принимаются меры для установления его местонахождения", - сообщили в полиции.
По факту умышленного убийства возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 115 УКУ).
Напомним, 24 апреля около 14:40 произошла стрельба в центре Днепра, в результате которой погиб мужчина. В городе ввели спецоперацию.
По информации местных СМИ, погибшим оказался Анар Мамедов, который является полным тезкой криминального авторитета.
Напомним, недавно в Киеве неизвестный открыл огонь по дорожникам - те выполняли ремонтные работы в Печерском районе.
Также сообщалось, что в Киеве мужчина стрелял в охранника магазина из-за замечания об отсутствии маски.