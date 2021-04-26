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Убийство в центре Днепра: стрелку сообщили о подозрении и объявили в розыск

Автор: Игорь Литвиненко

Мужчине, который в субботу, 24 апреля, в центре Днепра расстрелял автомобиль, сообщили о подозрении. Правоохранители устанавливают его местонахождение.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

"В результате следственно-оперативных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался гражданин другого государства, 1993 года рождения. Сейчас принимаются меры для установления его местонахождения", - сообщили в полиции.

По факту умышленного убийства возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 115 УКУ).

Напомним, 24 апреля около 14:40 произошла стрельба в центре Днепра, в результате которой погиб мужчина. В городе ввели спецоперацию.

По информации местных СМИ, погибшим оказался Анар Мамедов, который является полным тезкой криминального авторитета.

Напомним, недавно в Киеве неизвестный открыл огонь по дорожникам - те выполняли ремонтные работы в Печерском районе.

Также сообщалось, что в Киеве мужчина стрелял в охранника магазина из-за замечания об отсутствии маски.

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