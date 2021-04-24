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В центре Днепра расстреляли мужчину. В городе введена спецоперация

Новина українською → Днепр, Суббота 24 апреля 2021 16:59
В центре Днепра расстреляли мужчину. В городе введена спецоперация Фото: в Днепре произошла стрельба (dp.npu.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

В Днепре неизвестный обстрелял автомобиль Toyota Land Cruiser, в результате чего погиб мужчина. В городе введена полицейская спецоперация.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепра.

В полиции сообщили, что неизвестный мужчина совершил несколько выстрелов в сторону водителя автомобиля Toyota Land Cruiser, после чего с места происшествия скрылся. От полученных ранений потерпевший скончался в карете скорой медицинской помощи.

В городе введена полицейская спецоперация. Следственным отделом по данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Фото: в Днепре обстреляли автомобиль (dnepr.info)

Напомним, в Киеве неизвестный открыл огонь по дорожникам, которые выполняли ремонтные работы в Печерском районе.

Ранее в Киеве мужчина стрелял в охранника магазина из-за замечания об отсутствии маски.

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В центре Днепра расстреляли мужчину. В городе введена спецоперация
В центре Днепра расстреляли мужчину. В городе введена спецоперация
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