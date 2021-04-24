В центре Днепра расстреляли мужчину. В городе введена спецоперация
Фото: в Днепре произошла стрельба (dp.npu.gov.ua)
В Днепре неизвестный обстрелял автомобиль Toyota Land Cruiser, в результате чего погиб мужчина. В городе введена полицейская спецоперация.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепра.
В полиции сообщили, что неизвестный мужчина совершил несколько выстрелов в сторону водителя автомобиля Toyota Land Cruiser, после чего с места происшествия скрылся. От полученных ранений потерпевший скончался в карете скорой медицинской помощи.
В городе введена полицейская спецоперация. Следственным отделом по данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).
Фото: в Днепре обстреляли автомобиль (dnepr.info)