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Вбивство в центрі Дніпра: стрілку повідомили про підозру і оголосили в розшук

Автор: Ігор Литвиненко

Чоловікові, який у суботу, 24 квітня, у центрі Дніпра розстріляв автомобіль, повідомили про підозру. Правоохоронці встановлюють його місцезнаходження.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

Чоловікові повідомили про підозру за ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу України.

"В результаті слідчо-оперативних заходів поліцейські встановили особу підозрюваного. Ним виявився громадянин іншої держави, 1993 року народження. Зараз вживаються заходи для встановлення його місцезнаходження", - повідомили в поліції.

За фактом умисного вбивства порушено кримінальну справу (ч.1 ст. 115 ККУ).

Нагадаємо, 24 квітня близько 14:40 сталася стрілянина в центрі Дніпра, в результаті якої загинув чоловік. У місті ввели спецоперацію.

За інформацією місцевих ЗМІ, загиблим виявився Анар Мамедов, який є повним тезкою кримінального авторитета.

Нагадаємо, нещодавно в Києві невідомий відкрив вогонь по дорожникам - ті виконували ремонтні роботи в Печерському районі.

Також повідомлялося, що в Києві чоловік стріляв в охоронця магазину через зауваження про відсутність маски.

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