Убийство Шеремета: суд смягчил меру пресечения Дугарь

Печерский районный суд Киева пом'якшив меру пресечения подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Яне Дугарь, отправив ее под ночной домашний арест. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Соответствующее решение Печерский районный суд принял во время заседания 24 января. Судья частично удовлетворил ходатайство стороны защиты, отправив Дугарь под ночной домашний арест с 20:00 до 7:00 на территории воинской части в поселке Гвардейское Днепропетровской области.

"Ходатайство адвокатов удовлетворить частично. Изменить, примененный к подозреваемой Яны Дугарь меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на меру пресечения в виде домашнего ареста на период с 20 часов до 7 часов", - сообщил судья Роман Новак.

Отметим, 8 января Киевский апелляционный суд оставил под домашним арестом Яну Дугарь, но постановил отбывать его в Киеве, а не в воинской части в Днепропетровской области. Мера пресечения действует до 8 февраля.

Как известно, 12 декабря задержали троих подозреваемых в убийстве Павла Шеремета. Задержанными оказались трое ветеранов войны на Донбассе. По данным следствия, организатором группы был Андрей Антоненко, к которому позже присоединились Юлия Кузьменко и Яна Дугарь. Последнюю отправили под круглосуточный домашний арест до 8 февраля.