Вбивство Шеремета: суд пом'якшив міру запобіжного заходу Дугарь

Печерський районний суд Києва пом'якшив запобіжний захід підозрюваною у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Яні Дугарь, відправивши її під нічний домашній арешт. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Відповідне рішення Печерський районний суд прийняв під час засідання 24 січня. Суддя частково задовольнив клопотання сторони захисту, відправивши Дугарь під нічний домашній арешт з 20:00 до 7:00.

"задовольнити частково Клопотання адвокатів. Змінити, застосований до підозрюваної Яни Дугарь запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на період з 20 години до 7 годин", - повідомив суддя Роман Новак.

Зазначимо, 8 січня Київський апеляційний суд залишив під домашнім арештом Яну Дугарь, але постановив відбувати його в Києві, а не у військовій частині в Дніпропетровській області. Запобіжний захід діє до 8 лютого.

Як відомо, 12 грудня затримали трьох підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета. Затриманими виявилися троє ветеранів війни на Донбасі. За даними слідства, організатором групи був Андрій Антоненко, до якого пізніше приєдналися Юлія Кузьменко та Яна Дугарь. Останню відправили цілодобовий під домашній арешт до 8 лютого.