Вбивство Шеремета: суд залишив Антоненко під вартою

Фото: Андрій Антоненко (РБК-Україна)

Антоненко пробуде під вартою до 23 липня

Київський апеляційний суд залишив підозрюваного у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненко під вартою. Термін дії запобіжного заходу завершується 23 липня.

Відповідне рішення було прийнято Київським апеляційним судом 13 липня, передає кореспондент РБК-Україна.

Таким чином, суд відхилив апеляцію захисту Антоненко на зміну запобіжного заходу. Це була п'ята спроба Київського апеляційного суду розглянути скаргу сторони захисту.

Нагадаємо, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві в результаті вибуху автомобіля. У грудні 2019 року правоохоронці затримали за підозрою у вбивстві Павла Шеремета трьох осіб - лікаря і волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь і ветерана АТО Андрія Антоненко.

В кінці травня Печерський районний суд продовжили утримання під вартою для Антоненко до 23 липня.

Раніше РБК-Україна писало, що поліція готова передати до суду справу про вбивство Шеремета.

Також повідомлялося, що підозрювані у вбивстві Шеремета Андрій Антоненко і Юлія Кузьменко мають проблеми зі здоров'ям.