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Убийство Шеремета: Антоненко оставили под стражей

Новости » Общество     25.05.2020 - 20:13
Убийство Шеремета: Антоненко оставили под стражей
Фото: Андрей Антоненко (РБК-Украина)

Андрей Антоненко останется под стражей до 23 июля

Печерский районный суд города Киева оставил под стражей подозреваемого в организации убийства журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко. Суд продлил его арест еще на два месяца.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Так, Андрей Антоненко останется под стражей до 23 июля.

Отметим, что 12 декабря прошлого года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании и объявления подозрений фигурантам дела об убийстве Павла Шеремета. Следствие подозревает врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко.

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве вследствие взрыва автомобиля.

Напомним, Национальная полиция готовит дело об убийстве Шеремета в суд.

Кроме того, следствие по делу об убийстве Павла Шеремета завершилось.

Добавим, что материалы по Андрею Антоненко, Юлии Кузьменко и Яне Дугарь выделили в отдельное уголовное производство и, соответственно, им изменили подозрения.

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Автор: Валерия Мрачковская

Теги Новости Украины Павел Шеремет
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