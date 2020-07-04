Проблемы с сердцем и сосудами: стало известно, как чувствуют себя подозреваемые в убийстве Шеремета

Фото: Юлия Кузьменко (РБК-Украина)

Андрей Антоненко и Юлия Кузьменко находятся в СИЗО уже 206 дней

Подозреваемые в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко и Юлия Кузьменко имеют проблемы со здоровьем. Оба находятся в СИЗО уже более 200 дней.

Об этом сообщает "Громадське радио".

Как сообщил гражданский муж Кузьменко Петр Киян, у нее появились сбои ритма сердца и проблемы с давлением.

"В связи с тем, что очень высокая температура в камере - она не проветривается, окна не открываются - начинаются сбои ритма сердца, начинаются проблемы с давлением, с суставами и оно с каждым днем накапливается и ухудшается. 206 дней в темной камере - это очень много", - сказал Киян.

Адвокат подозреваемого Андрея Антоненко Станислав Кулик заявил, что его подзащитному уже около недели не оказывают медпомощь.

"У него болит нога и там что-то с сосудами и венами, я не медик точно не скажу, и мы, конечно, пишем соответствующие ходатайства и заявления, но пока ему медицинскую помощь так и не предоставили", - сообщил Кулик.

Как известно, в июле 2016 года около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве, тогда погиб известный журналист Павел Шеремет.

В декабре 2019 года полицейские задержали 3 подозреваемых в убийстве журналиста. Это врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.

Напомним, 2 июля Национальная полиция сообщила, что дело об убийстве журналиста Павла Шеремета готово для передачи в суд..

Ранее 26 мая Печерский райсуд Киева продолжил Кузьменко меру пресечения в виде содержания под стражей до 24 июля. Адвокаты обжаловали это решение, однако 10 июня Киевский апелляционный суд не удовлетворил жалобу.

Также Печерский райсуд Киева 23 июля оставил под стражей Андрея Антоненко.

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Автор: Надежда Собенко