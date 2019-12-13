Дело Кузьменко сняли с рассмотрения из-за отвода судьи

Фото: Юлия Кузьменко (РБК-Украина)

Просьбу защиты об отводе удовлетворили

Дело Юлии Кузьменко, подозреваемой в убийстве Павла Шеремета, сняли с рассмотрения из-за отвода судьи. Соответствующее решение объявил председательствующий судья Сергей Вовк, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, судья удовлетворил ходатайство защиты об отводе, заявил о снятии дела с рассмотрения и добавил, что отвод будет рассматривать другой судья. В заседании объявлен перерыв, как заявил адвокат Кузьменко, рассмотрение отвода может занять час-полтора.

Напомним, подозреваемую в причастности к убийству Шеремета Яну Дугарь отправили под круглосуточный домашний арест до 8 февраля 2020 года. Адвокаты возражали против ходатайства стороны обвинения, и считают подозрение необоснованным. Следствие полагает, что это именно она проводила разведку возле дома жертвы и собирала информацию о размещении камер видеонаблюдения

Отметим, сегодня суд должен еще избрать меру пресечения Андрею Антоненко, которого называют организатором преступления. Ранее стало известно, что обвинение будет просить для него взятие под стражу.