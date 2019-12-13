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Убийство Шеремета: подозреваемой Дугарь будут просить домашний арест

Новости » Общество     13.12.2019 - 12:43
Убийство Шеремета: подозреваемой Дугарь будут просить домашний арест
Фото: Яна Дугарь (facebook com Яна Дугарь)

Двое депутатов просят отпустить ее на поруки

Одной из подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Яне Дугарь будут просить домашний арест. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

В свою очередь, депутат от "ЕС" Яна Зинкевич и экс-депутат от "Радикальной партии" Оксана Корчинская будут просить отпустить Дугарь на поруки.

Зинкевич в своем Facebook опубликовала служебную характеристику Дугарь из 66 госпиталя, в котором она служила в момент убийства Шеремета.

"Характеристика конечно же, положительная и особенно обращаю внимание на то, что с 03.06 по 28.07 она находилась в должности операционной сестры (убийство было 20 июля)", - говорится в сообщении.

Убийство Шеремета: подозреваемой Дугарь будут просить домашний арестКроме того, для подозреваемых Юлии Кузьменко и Андрея Антоненко сторона обвинения просит арест.

РБК-Украина писало, что 12 декабря стало известно, что полиция задержала подозреваемых в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета.

По данным следствия, задержанный Андрей Антоненко решил создать группу, чтобы в ее составе совершить убийство Шеремета. В дальнейшем он привлек к организации Кузьменко, военнослужащую по контракту Яну Дугарь и других людей. В подозрении отмечается, что деятельность группы осуществлялась с четким разделением функций, а Антоненко был ее руководителем.

Суд будет избирать меру пресечения для подозреваемых сегодня, 13 декабря.

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