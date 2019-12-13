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Вбивство Шеремета: підозрюваній Дугарь будуть просити домашній арешт

Новини » Суспільство     13.12.2019 - 12:43
Вбивство Шеремета: підозрюваній Дугарь будуть просити домашній арешт
Фото: Яна Дугарь (facebook com Яна Дугарь)

Двоє депутатів просять відпустити її на поруки

Одній з підозрюваних в вбивстві журналіста Павла Шеремета Яні Дугарь будуть просити домашній арешт. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

У свою чергу, депутат від "ЄС" Яна Зінкевич і екс-депутат від "Радикальної партії" Оксана Корчинська будуть просити відпустити Дугарь на поруки.

Зінкевич у своєму Facebook опублікувала службову характеристику Дугарь з 66 госпіталю, в якому вона служила на момент вбивства Шеремета.

"Характеристика звісно ж, позитивна і особливо звертаю увагу на те що з 03.06 по 28.07 вона перебувала на посаді операційної сестри (вбивство було 20 липня)", - йдеться в повідомленні.

Вбивство Шеремета: підозрюваній Дугарь будуть просити домашній арештКрім того, для підозрюваних Юлії Кузьменко та Андрія Антоненко сторона звинувачення просить арешт.

РБК-Україна писало, що 12 грудня стало відомо, що поліція затримала підозрюваних у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета.

За даними слідства, затриманий Андрій Антоненко вирішив створити групу, щоб в її складі скоїти вбивство Шеремета. Надалі він привернув до організації Кузьменко, військовослужбовця за контрактом Яну Дугарь і інших людей. У підозрі відзначається, що діяльність групи здійснювалася з чітким розподілом функцій, а Антоненко був її керівником.

Суд буде обирати запобіжний захід для підозрюваних сьогодні, 13 грудня.

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Новини України Павло Шеремет
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