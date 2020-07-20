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Убийство Шеремета: в МВД заявили об отсутствии алиби у Дугарь

Киев, Понедельник 20 июля 2020 15:14
Убийство Шеремета: в МВД заявили об отсутствии алиби у Дугарь
Фото: Яна Дугарь (РБК-Украина)
Автор: Роман Калиниченко

В МВД говорят, что имеют достаточно доказательств причастности Дугарь к преступлению

Подозреваемая в организации убийства Павла Шеремета Яна Дугарь не имеет бесспорного алиби. Собранные правоохранителями улики указывают на ее причастность к преступлению.

Такое заявление сделали в Министерстве внутренних дел.

Отмечается, что информация о наличии в Дугарь алиби не соответствует действительности. В МВД заявили, что подтверждением этому являются записи камер видеонаблюдения с ул. Липинского, 15 и 18 июля 2016 года, на которых "была зафиксирована девушка, которая проводила разведку, фотографируя видеокамеры на мобильный телефон".

"Заключение эксперта от 21.11.2019, согласно которому имеющиеся в видеозаписях индивидуально-психологические признаки невербального поведения девушки-разведчицы принадлежат одному и тому же лицу, а также изображено одно и то же лицо - Яна Дугарь", - говорится в сообщении.

В МВД напомнили, что Дугарь пыталась передать человеку по прозвищу "Череп" сумку сапера, 2 книги саперного дела и 7 мобильных терминалов. Это было зафиксировано во время негласных следственных действий.

"Местонахождение данных вещей до настоящего времени не установлено. Фоноскопической экспертизой, которой подтверждено, что на записях голос именно Яны Дугарь", - отметили в Министерстве.

Кроме того, по месту прохождения службы и проживания Дугарь правоохранители изъяли два практических пособия "Разведывательно-поисковые действия" и "Военная разведка".

Напомним, ранее Киевский апелляционный суд разрешил Дугарь снять электронный браслет.

Двух других фигурантов дела Шеремета - Андрея Антоненко и Юлию Кузьменко, оставили под стражей.

Убийство Павла Шеремета произошло ровно 4 года назад, РБК-Украина разбиралось, что известно о расследовании резонансного дела.

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