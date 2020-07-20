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Вбивство Шеремета: в МВС заявили про відсутність алібі у Дугарь

Київ, Понеділок 20 липня 2020 15:14
Вбивство Шеремета: в МВС заявили про відсутність алібі у Дугарь
Фото: Яна Дугарь (РБК-Україна)
Автор: Роман Калиниченко

У МВС кажуть, що мають достатньо доказів причетності Дугарь до злочину

Підозрювана в організації вбивства Павла Шеремета Яна Дугарь не має беззаперечного алібі. Зібрані правоохоронцями докази вказують на її причетність до злочину.

Таку заяву зробили у Міністерстві внутрішніх справ.

Зазначається, що інформація про наявність у Дугарь алібі не відповідає дійсності. У МВС заявили, що підтвердженням цьому є записи камер відеоспостереження з вул. Липинського, 15 та 18 липня 2016 року, "на яких зафіксовано дівчину, що проводить розвідку, фотографуючи відеокамери на мобільний телефон".

"Висновок експерта від 21.11.2019, згідно якого наявні у відеозаписах індивідуально-психологічні ознаки невербальної поведінки дівчини-розвідниці належать одній і тій же особі, а також зображена одна і та ж особа - Яна Дугарь", - йдеться у повідомленні.

У МВС нагадали, що Дугарь намагалась передати особі на прізвисько "Череп" сумку сапера, 2 книги саперної справи та 7 мобільних терміналів. Це було зафіксовано під час негласних слідчих дій.

"Місцезнаходження даних речей до теперішнього часу не встановлено. Фоноскопічною експертизою, якою підтверджено, що на записах голос саме Яни Дугарь", - зазначили у Міністерстві.

Крім того, за місцем проходження служби та проживання Дугарь правоохоронці вилучили два практичних посібника "Розвідувально-пошукові дії" та "Військова розвідка".

Нагадаємо, раніше Київський апеляційний суд дозволив Дугарь зняти електронний браслет.

Двох інших фігурантів справи Шеремета - Андрія Антоненка і Юлію Кузьменко, залишили під вартою.

Вбивство Павла Шеремета сталося рівно 4 роки тому, РБК-Україна розбиралося, що відомо про розслідування резонансної справи.

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