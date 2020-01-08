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Убийство Шеремета: Яну Дугарь готовы взять на поруки 10 человек

Новости » Общество     08.01.2020 - 16:16
Убийство Шеремета: Яну Дугарь готовы взять на поруки 10 человек
Фото: Яна Дугарь (РБК-Украина)

Поручителями готовы стать депутаты от "Европейской солидарности" Яна Зинкевич и Михаил Бондарь, а также участники АТО и военные медики

В Киевском апелляционном суде во время рассмотрении апелляции военного медика Яны Дугарь, подозреваемой в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, десять человек просят отпустить ее на поруки. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Суд рассматривает апелляцию защиты на круглосуточный арест подозреваемой.

Десять человек, среди которых действующие депутаты Верховной рады от "Европейской солидарности" Яна Зинкевич и Михаил Бондарь, просят отдать им подсудимую на поруки.

Остальные поручители - участники АТО и военные медики.

Около 15:40 коллегия судей удалилась в совещательную комнату для вынесения решения по апелляции.

Напомним, 12 декабря задержали трех подозреваемых в убийстве Павла Шеремета. Задержанными оказались трое ветеранов войны на Донбассе. По данным следствия, организатором группы был Андрей Антоненко, к которому позже присоединились Юлия Кузьменко и Яна Дугарь.

Ранее подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета Яна Дугарь отказалась от участия в следственном эксперименте, который проводился в ночь на 3 января.

Убийство Шеремета: Дугарь отказалась участвовать в следственном эксперименте По делу Шеремета провели следственный эксперимент с Кузьменко, Антоненко - отказался
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