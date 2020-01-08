Вбивство Шеремета: Дугарь залишили під домашнім арештом

Фото: Яна Дугарь (РБК-Україна)

Суд постановив відбувати домашній арешт в Києві

Київський апеляційний суд залишив під домашнім арештом Яну Дугарь, підозрювану в причетності до вбивства Павла Шеремета, але постановив відбувати його в Києві, а не у військовій частині в Дніпропетровській області. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Суд частково задовольнив апеляцію захисту Дугарь, але відмовився змінити запобіжний перетину підозрюваної, зокрема, відмовився віддати її на поруки депутатів.

Суд постановив змінити місце, де Дугарь зобов'язана знаходиться під час цілодобового домашнього арешту з території військової частини у Новомосковську (Дніпропетровська область) на квартиру на бульварі Шевченка в Києві.

Запобіжний захід діє до 8 лютого.

Відзначимо, що десять осіб, серед яких народні депутати від "Європейської солідарності" Яна Зінкевич і Михайло Бондар, просили віддати їм Дугарь на поруки.

Нагадаємо, 12 грудня затримали трьох підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета. Затриманими виявилися троє ветеранів війни на Донбасі. За даними слідства, організатором групи був Андрій Антоненко, до якого пізніше приєдналися Юлія Кузьменко та Яна Дугарь.

Раніше підозрювана у вбивстві журналіста Павла Шеремета Яна Дугарь відмовилася від участі в слідчому експерименті, який проводився в ніч на 3 січня.