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Вбивство Шеремета: Антоненко залишили під вартою

Новини » Суспільство     25.05.2020 - 20:13
Вбивство Шеремета: Антоненко залишили під вартою
Фото: Андрій Антоненко (РБК-Україна)

Андрій Антоненко залишиться під вартою до 23 липня

Печерський районний суд міста Києва залишив під вартою підозрюваного в організації вбивства журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненко. Суд продовжив його арешт ще на два місяці.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Так, Андрій Антоненко залишиться під вартою до 23 липня.

Зазначимо, що 12 грудня минулого року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання і оголошення підозр фігурантам справи про вбивство Павла Шеремета. Слідство підозрює лікаря і волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь і ветерана АТО Андрія Антоненко.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві внаслідок вибуху автомобіля.

Нагадаємо, Національна поліція готує справа про вбивство Шеремета в суд.

Крім того, слідство у справі про вбивство Павла Шеремета завершилося.

Додамо, що матеріали за Андрію Антоненко, Юлії Кузьменко та Яні Дугарь виділили в окреме кримінальне провадження і, відповідно, їм змінили підозри.

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Автор: Валерія Мрачковська

Теги Новини України Павло Шеремет
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