Убийство саудовского журналиста: лицо Хашкаджи изуродовали

Фото: Джамаль Хашкаджи (flickr.com pomed)

Турецкие правоохранители нашли тело пропавшего журналиста на территории генконсульства Саудовской Аравии

Турецкие правоохранительные органы нашли тело пропавшего журналиста Джамаля Хашкаджи на территории генконсульства Саудовской Аравии, лицо мужчины было изуродовано. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на телеканал SkyNews.

Телеканал со ссылкой на свои источники сообщает, что журналиста расчленили, а его лицо "изуродовали".

Как писало РБК-Украина во вторник ранее, глава турецкой партии "Ватан" Догу Перинджек заявил, что некоторые фрагменты тела журналиста были найдены в колодце во дворе саудовского генконсульства в Стамбуле.

Однако позже президент Турции Реджеп Эрдоган во время выступления в парламенте заявил, что останки Хашкаджи найти пока не удалось. Глава Турции подчеркивал, что "журналист был убит самым жестоким образом", а его останки ищут сейчас в окрестностях Стамбула. Эрдоган подчеркивал, что убийство оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле было спланированным.

Напомним, сотрудники консульства Саудовской Аравии пытались замести следы после убийства в Стамбуле журналиста Джамаля Хашкаджи. Для этого они подобрали похожего на него человека, который гулял в день убийства по городу.

Так, журналист The Washington Post Хашкаджи пропал 2 октября после посещения генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Вместе с ним пришла его невеста, гражданка Турции, но женщину не пустили в здание дипмиссии. После пяти часов ожидания она спросила у сотрудников консульства, почему Хашкаджи так долго не отпускают, однако невесту журналиста заверили, что он уже ушел. После чего девушка обратилась в полицию.

В течение более двух недель руководство саудовских дипмиссий в Турции утверждало, что журналист покинул консульство.

