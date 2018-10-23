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Вбивство саудівського журналіста: обличчя Хашкаджі знівечили

Новини » Надзвичайні події    23.10.2018 - 17:06
Фото: Джамаль Хашкаджі (flickr.com pomed)
Фото: Джамаль Хашкаджі (flickr.com pomed)

Турецькі правоохоронці знайшли тіло зниклого журналіста на території генконсульства Саудівської Аравії

Турецькі правоохоронці знайшли тіло зниклого журналіста Джамаля Хашкаджі на території генконсульства Саудівської Аравії, обличчя чоловіка було знівечене. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на телеканал SkyNews.

Телеканал з посиланням на свої джерела повідомляє, що журналіста розчленували, а його обличчя "спотворили".

Як писало РБК-Україна у вівторок раніше, глава турецької партії "Ватан" Догові Перінджек заявив, що деякі фрагменти тіла журналіста було знайдено в колодязі на подвір'ї саудівського генконсульства в Стамбулі.

Однак пізніше президент Туреччини Реджеп Ердоган під час виступу в парламенті заявив, що останки Хашкаджі знайти поки не вдалося. Глава Туреччини підкреслював, що "журналіст був убитий найжорстокішим чином", а його останки шукають зараз в околицях Стамбула. Ердоган підкреслював, що вбивство опозиційного саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі в консульстві Саудівської Аравії у Стамбулі було спланованим.

Нагадаємо, співробітники консульства Саудівської Аравії намагалися замести сліди після вбивства в Стамбулі журналіста Джамаля Хашкаджі. Для цього вони підібрали схожу на нього людину, яка гуляла в день вбивства по місту.

Так, журналіст The Washington Post Хашкаджі пропав 2 жовтня після відвідування генконсульства Саудівської Аравії у Стамбулі. Разом з ним прийшла його наречена, громадянка Туреччини, але жінку не пустили в будівлю дипмісії. Після п'яти годин очікування вона запитала у працівників консульства, чому Хашкаджі так довго не відпускають, однак наречену журналіста запевнили, що він уже пішов. Після чого дівчина звернулася у поліцію.

Протягом більше двох тижнів керівництво саудівських дипмісій у Туреччині стверджувало, що журналіст покинув консульство.

Саудівська Аравія пообіцяла притягнути до відповідальності всіх причетних до вбивства Хашкаджі Ердоган заявив, що вбивство журналіста Хашкаджі в консульстві Саудівської Аравії спланували
Новини України Саудовская АравияжурналистыВбивство
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