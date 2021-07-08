Убийство президента Гаити: временный премьер объявил, что он теперь главный

Исполняющий обязанности премьер-министра Гаити Клод Жозеф заявил, что он теперь главный в стране и объявил военное положение. Это произошло после жестокого убийства президента Гаити Жовенеля Моиза в его резиденции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АВС News.

Жозеф рассказал о подробностях убийства президента и заявил, что теперь он будет править в Гаити. Джозеф предположил, что он возьмет на себя командование только временно, и призвал к президентским выборам, "чтобы продвинуть страну вперед".

"Все министры и я работаем с тех пор, как появились новости, и мы хотим заверить вас, что предадим суду убийц президента", - сказал он во время телеобращения к нации

Он призвал людей сохранять спокойствие и не мешать " властям делать свою работу".

"Мы не хотим, чтобы страна погрузилась в хаос. Это очень печальный день для нашей страны и для нашего народа ", - сказал он.