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Вбивство президента Гаїті: тимчасовий прем'єр оголосив, що він тепер головний

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Гаїті, Четвер 08 липня 2021 05:03
Вбивство президента Гаїті: тимчасовий прем'єр оголосив, що він тепер головний Фото: президент Гаїті, Жовенель Моіз (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Гаїті Клод Жозеф заявив, що він тепер головний в країні і оголосив воєнний стан. Це сталося після жорстокого вбивства президента Гаїті Жовенеля Мойза в його резиденції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АВС News.

Жозеф розповів про подробиці вбивства президента і заявив, що тепер він буде правити в Гаїті. Джозеф припустив, що він візьме на себе командування тільки тимчасово, і закликав до президентських виборів, "щоб просунути країну вперед".

"Всі міністри і я працюємо з того часу, як з'явилися новини, і ми хочемо запевнити вас, що зрадимо суду вбивць президента", - сказав він під час телезвернення до нації

Він закликав людей зберігати спокій і не заважати "владі робити свою роботу".

"Ми не хочемо, щоб країна занурилася в хаос. Це дуже сумний день для нашої країни і для нашого народу",- сказав він.

Також секретар зі зв'язків з громадськістю Гаїті Франц Ексантус повідомив, що поліція заарештувала "передбачуваних вбивць". Однак він не надав додаткової інформації про вбивство президента і не сказав, скільки конкретно людей були заарештовані.

Нагадаємо, що президента Гаїті Жовенеля Мойза вбили вночі у власній резиденції. Група осіб напала на його і поранила першу леді.

Раніше повідомлялося, що у Гаїті ввели воєнний стан через вбивство Мойза. Про це заявили після засідання міністрів.

Також повідомлялося, що в ООН закликали розслідувати вбивство президента Гаїті.

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