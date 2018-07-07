Убийство полицейского в Киеве: прокуратура сообщила о подозрении задержанному

В Киеве 5 июля застрелили подполковника полиции

Прокуратура столицы объявила подозрение задержанному за убийство подполковника Национальной полиции в Киеве 5 июля. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, правоохранители сообщили о подозрении 48-летнему жителю Киева-Святошинского района Киевской области по факту умышленного убийства 41-летнего подполковника полиции Дмитрия Глушака.

Правоохранителями установлено, что в конце июня злоумышленник, который уже был неоднократно судимый за тяжкие корыстные преступления, через интернет нашел объявление потерпевшего о продаже золотой цепочки и договорился о встрече.

Во время встречи, сев в автомобиль, подозреваемый два раза выстрелил из огнестрельного оружия, после чего завладел его вещами, а именно золотой цепочкой и мобильным телефоном, и скрылся с места происшествия.

Правоохранителям удалось установить и изъять оружие, из которого предположительно совершено убийство. Собранные доказательства обоснованно подтверждают причастность задержанного к преступлению.

Сейчас задержанному объявлено подозрение в совершении преступлений, предусмотренных п. 6 ч.2 ст. 115 (умышленное причинение смерти другому человеку, совершенном из корыстных побуждений), и ч. 4 ст. 187 (нападение с целью завладения чужим имуществом, соединенное с насилием) УК Украины.

В Шевченковский районный суд Киева внесены ходатайства об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

Фото (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Напомним,6 июля правоохранители задержали возможного подозреваемого в убийстве сотрудника Национальной полиции, которое произошло 5 июля.

