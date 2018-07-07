Социальные страницы
Курси валют
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.33
Межбанк BID 26.31
НБУ 2631.6
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.95
Межбанк BID 30.93
НБУ 3085.28
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.33
Межбанк BID 26.31
НБУ 2631.6
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.95
Межбанк BID 30.93
НБУ 3085.28
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Вбивство поліцейського в Києві: прокуратура повідомила про підозру затриманому

НовиниСуспільство    07.07.2018 - 14:43
Фото: прокуратура Києва (РБК-Україна)
Фото: прокуратура Києва (РБК-Україна)

У Києві 5 липня застрелили підполковника поліції

Прокуратура столиці оголосила підозру затриманому за вбивство підполковника Національної поліції в Києві 5 липня. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Так, правоохоронці повідомили про підозру 48-річному жителю Києва-Святошинського району Київської області за фактом умисного вбивства 41-річного підполковника поліції Дмитра Глушака.

Правоохоронцями встановлено, що в кінці червня зловмисник, який вже був неодноразово судимий за тяжкі корисливі злочини, через інтернет знайшов оголошення потерпілого про продаж золотого ланцюжка та домовився про зустріч.

Під час зустрічі, сівши в автомобіль, підозрюваний двічі вистрілив із вогнепальної зброї, після чого заволодів його речами, а саме золотим ланцюжком та мобільним телефоном, і зник з місця події.

Правоохоронцям вдалося встановити і вилучити зброю, з якої імовірно скоєно вбивство. Зібрані докази обгрунтовано підтверджують причетність затриманого до злочину.

Наразі затриманому оголошено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених п. 6 ч. 2 ст. 115 (умисне заподіяння смерті іншій людині, вчинене з корисливих мотивів), і ч. 4 ст. 187 (напад з метою заволодіння чужим майном, поєднане з насильством) КК України.

В Шевченківський районний суд Києва внесено клопотання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Фото (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Нагадаємо, 6 липня правоохоронці затримали можливого підозрюваного у вбивстві співробітника Національної поліції, яке відбулося 5 липня.

 

Кличко: ми переймаємо найкращий світовий досвід з ремонту доріг В Києві сталося ДТП з перекиданням авто, є загиблий
Теги публікації: Київ, подозрение  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Глибока помилка": екс-міністр Червоненко порадив українцям вчити російську мову (відео)
"Яка земелька ваша?": кремлівський пропагандист заявив, що Україну створила Росія (відео)
З кабіни пілота показали зліт легендарного гіганта "Мрії" (відео)
Величезна змія не на жарт налякала жителів Херсона (фото)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся