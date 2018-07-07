Вбивство поліцейського в Києві: прокуратура повідомила про підозру затриманому

У Києві 5 липня застрелили підполковника поліції

Прокуратура столиці оголосила підозру затриманому за вбивство підполковника Національної поліції в Києві 5 липня. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Так, правоохоронці повідомили про підозру 48-річному жителю Києва-Святошинського району Київської області за фактом умисного вбивства 41-річного підполковника поліції Дмитра Глушака.

Правоохоронцями встановлено, що в кінці червня зловмисник, який вже був неодноразово судимий за тяжкі корисливі злочини, через інтернет знайшов оголошення потерпілого про продаж золотого ланцюжка та домовився про зустріч.

Під час зустрічі, сівши в автомобіль, підозрюваний двічі вистрілив із вогнепальної зброї, після чого заволодів його речами, а саме золотим ланцюжком та мобільним телефоном, і зник з місця події.

Правоохоронцям вдалося встановити і вилучити зброю, з якої імовірно скоєно вбивство. Зібрані докази обгрунтовано підтверджують причетність затриманого до злочину.

Наразі затриманому оголошено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених п. 6 ч. 2 ст. 115 (умисне заподіяння смерті іншій людині, вчинене з корисливих мотивів), і ч. 4 ст. 187 (напад з метою заволодіння чужим майном, поєднане з насильством) КК України.

В Шевченківський районний суд Києва внесено клопотання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Фото (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Нагадаємо, 6 липня правоохоронці затримали можливого підозрюваного у вбивстві співробітника Національної поліції, яке відбулося 5 липня.