Убийство полицейского в Киеве: правоохранители задержали подозреваемого

Полицейские задержали возможного подозреваемого в расстреле полицейского в Киеве
Правоохранители сегодня, 6 июля, задержали возможного подозреваемого в убийстве сотрудника Национальной полиции, которое произошло вчера, 5 июля. Об этом РБК-Украина сообщил источник в правоохранительных органах.
"Он задержан, возможно подозреваемый. Сейчас собирается доказательная база", - сообщил источник.
Напомним, в Киеве вчера, 5 июля, застрелили сотрудника Национальной полиции. Полиция отрабатывает несколько рабочих версий. Одна из них - это убийство, совершенное с целью ограбления. Другая - убийство, связанное со служебными обязанностями, которые выполнял потерпевший. По словам главы Нацполиции Сергея Князева, Дмитрий Глушак с 1995 года работал в уголовной полиции Национальной полиции.