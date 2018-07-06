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Убийство полицейского в Киеве: правоохранители задержали подозреваемого

НовостиОбщество    06.07.2018 - 14:02
Иллюстративное фото (Pixabау)
Иллюстративное фото (Pixabау)

Полицейские задержали возможного подозреваемого в расстреле полицейского в Киеве

Правоохранители сегодня, 6 июля, задержали возможного подозреваемого в убийстве сотрудника Национальной полиции, которое произошло вчера, 5 июля. Об этом РБК-Украина сообщил источник в правоохранительных органах.

"Он задержан, возможно подозреваемый. Сейчас собирается доказательная база", - сообщил источник.

Напомним, в Киеве вчера, 5 июля, застрелили сотрудника Национальной полиции. Полиция отрабатывает несколько рабочих версий. Одна из них - это убийство, совершенное с целью ограбления. Другая - убийство, связанное со служебными обязанностями, которые выполнял потерпевший. По словам главы Нацполиции Сергея Князева, Дмитрий Глушак с 1995 года работал в уголовной полиции Национальной полиции.

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Теги публикации: Киев, полиция  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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