Убийство Ноздровской: обвинение Россошанского передали в суд

Россошанского правоохранители задержали в начале января 2018 года

Сегодня, 15 августа, прокуратура Киевской области направила в суд обвинительный акт в отношении Юрия Россошанского, который обвиняется в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"15 августа утверждено и направлено в суд для рассмотрения по существу обвинительный акт в отношении Юрия Россошанского, который обвиняется в убийстве Ирины Ноздровской по п. 4 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью) УК Украины", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Россошанскому грозит пожизненное лишение свободы. Он был задержан правоохранительными органами в начале января 2018 года по подозрению в убийстве Ноздровской. Ранее ему было сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

Напомним, что Шевченковский районный суд Киева продлил арест подозреваемого в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской до 24 августа 2018 года.

Тело Ноздровской было обнаружено 1 января в одной из рек под Киевом. Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявлял, что под ногтями убитой на правой руке были следы чужой ДНК, которые, по версии следствия, принадлежат Юрию Россошанскому. Он приходится отцом осужденному за смертельное ДТП в 2015 году, в котором погибла сестра Ноздровской.