Убивство Ноздровської: Россошанському загрожує довічне позбавлення волі

Прокуратура змінила підозру Россошанському, якого звинувачують у вбивстві правозахисниці Ірини Ноздровської

Прокуратура Київської області змінила підозру Юрію Россошанському, якого звинувачують у вбивстві правозахисниці Ірини Ноздровської на частину другу п. 4 статті 115 (умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю) Кримінального кодексу України, санкції якої передбачають позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі. Про це повідомляє прес-служба Київської області.

Як зазначається, Россошанського затримано правоохоронними органами на початку січня 2018 року за підозрою у вбивстві Ноздровської. Раніше йому було повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України.

Також, слідство отримало висновки судово-медичної експертизи, які вказали на чисельні ножові поранення у потерпілої, що стало підставою для зміни раніше повідомленої підозри.

"На підставі ст. 290 КПК України сторонам відкриті матеріали для ознайомлення, після чого обвинувальний акт буде скеровано до суду для розгляду по суті", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Шевченківський районний суд Києва продовжив арешт підозрюваного у вбивстві правозахисниці Ірини Ноздровської Юрію Россошанському до 24 серпня 2018 року.