Вбивство Ноздровської: обвинувачення Россошанського передали до суду

Россошанського правоохоронці затримали на початку січня 2018 року

Сьогодні, 15 серпня, прокуратура Київської області скерувала до суду обвинувальний акт відносно Юрія Россошанського, який обвинувачується у вбивстві правозахисниці Ірини Ноздровської. Про це повідомляє прес-служба відомства.

"15 серпня затверджено та скеровано до суду для розгляду по суті обвинувальний акт відносно Юрія Россошанського, який обвинувачується у вбивстві Ірини Ноздровської за п. 4 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю) КК України", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що Россошанському загрожує довічне позбавлення волі. Його було затримано правоохоронними органами на початку січня 2018 року за підозрою у вбивстві Ноздровської. Раніше йому було повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України.

Нагадаємо, що Шевченківський районний суд Києва продовжив арешт підозрюваного у вбивстві правозахисниці Ірини Ноздровської до 24 серпня 2018 року.

Тіло Ноздровської було виявлено 1 січня в одній з річок під Києвом. Генпрокурор України Юрій Луценко заявляв, що під нігтями вбитої на правій руці були сліди чужої ДНК, які, за версією слідства, належать Юрію Россошанському. Він доводиться батьком засудженому за смертельну ДТП у 2015 році, в якому загинула сестра Ноздровської.