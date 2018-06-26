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Вбивство Ноздровської: суд продовжив арешт підозрюваного

НовиниНадзвичайні події    26.06.2018 - 17:21
Фото: Ірина Ноздровская (facebook Ноздровська)
Фото: Ірина Ноздровская (facebook Ноздровська)

Арешт Россошанському продовжено до 24 серпня

Шевченківський районний суд Києва продовжив арешт підозрюваного у вбивстві правозахисниці Ірини Ноздровської Юрію Россошанському до 24 серпня 2018 року. Про це йдеться в повідомленні прес-служби райсуду у Facebook.

Як зазначається, сьогодні, 26 червня 2018 року, на розгляд до суду надійшло клопотання про продовження арешту Россошанського.

"За результатами проведеного судового засідання слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Києва зазначене клопотання задоволено. Підозрюваному Росошанському Ю.В. продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 24.08.2018 року", - йдеться у повідомленні.

 

26 червня 2018 року на розгляд до Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання про продовження...

Опубліковано Шевченківський районний суд міста Києва Вівторок, 26 червня 2018 р.

Нагадаємо, попередній термін утримання під вартою Россошанського спливає 8 липня.

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Теги публікації: арешт, Суд, Вбивство  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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