Убийство мальчика в Переяславе: суд оставил подозреваемых под стражей

Фото: подозреваемые Иван Приходько и Владимир Петровец (коллаж РБК-Украина)

Двум подозреваемым суд дал возможность выйти под залог

Переяславский районный суд оставил под стражей трех подозреваемых в деле об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Громадське.

Суд оставил без альтернативы меру пресечения подозреваемому Ивану Приходько, а Владимиру Петровцу и Дмитрию Кривошею дал возможность внести залог в размере более 280 тысяч гривен.

Еще одному подозреваемому - несовершеннолетнему сыну Владимира Петровца - суд смягчил меру пресечения с домашнего ареста на личное обязательство.

Напомним, Кирилл Тлявов погиб 31 мая.Тогда двое полицейских в состоянии алкогольного опьянения Иван Приходько и Владимир Петровец решили пострелять в банки, в результате несчастного случая попали в ребенка, который находился неподалеку. Правоохранителям грозит заключение от 10 до 15 лет или же пожизненное заключение. Среди всех фигурантов дела единственным подозреваемым, которому объявили подозрение в убийстве по неосторожности, является бывший инспектор полиции Иван Приходько.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 6 декабря ГБР завершило расследование дела. Сторона обвинения признала собранные доказательства достаточными для составления обвинительных актов. Обвинение предъявили всем четырем участникам инцидента.