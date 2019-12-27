Убийство мальчика в Переяславе-Хмельницком: дело перенаправят в другой суд

Фото: Кирилл Тлявов (из открытых источников)

Судьи, которые могли рассматривать это дело, взяли отвод

Дело об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова перенаправят в другой суд, поскольку в суде Переяслав-Хмельницкого продолжение работы в этом деле невозможно. Об этом передает hromadske.

Отмечается, что на заседании 26 декабря Переяславский райсуд рассмотрел вопрос отвода двух судей. Собственно, только эти двое судей - Игорь Опанасюк и Ярослава Керкеза - могли рассматривать данное дело.

Теперь материалы дела направят в Киевский апелляционный суд, который должен определить его подсудность - то есть какой из судов это дело будет рассматривать дальше.

В дальнейшем определенный суд рассмотрит продление содержания под стражей трем подозреваемым. Успеть необходимо до 31 декабря, поскольку в этот день истекает срок меры пресечения.

Как разъяснил Александр Щербина, адвокат семьи Тлявовых, если продлить срок действия меры пресечения не успеют, то все подозреваемые в убийстве Кирилла Тлявова выйдут из СИЗО.

Напомним, 26 декабря, состоялось подготовительное судебное заседание по делу убийства мальчика. На заседании присутствовали подозреваемые - Иван Приходько, Владимир Петровец, Дмитрий Кривошея и Станислав Петровец.

Кирилл Тлявов погиб 31 мая. Тогда двое нетрезвых полицейских Иван Приходько и Владимир Петровец решили пострелять в банки, в результате несчастного случая попали в ребенка, который находился неподалеку. Правоохранителям грозит заключение от 10 до 15 лет или же пожизненное заключение. Среди всех фигурантов дела единственным подозреваемым, которому объявили подозрение в убийстве по неосторожности, является бывший инспектор полиции Иван Приходько.

Ранее РБК-Украина писало, что 6 декабря Государственное бюро расследований завершило расследование дела. Сторона обвинения признала собранные доказательства достаточными для составления обвинительных актов. Обвинение предъявили всем четырем участникам инцидента.