Вбивство хлопчика в Переяславі: суд залишив підозрюваних під вартою

Фото: підозрювані Іван Приходько та Володимир Петровець (колаж РБК-Україна)

Двом підозрюваним суд дав можливість вийти під заставу

Переяславський районний суд залишив під вартою трьох підозрюваних у справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Громадське.

Суд залишив без альтернативи запобіжний захід підозрюваному Івану Приходько, а Володимиру Петровцу і Дмитру Кривошею дав можливість внести заставу в розмірі понад 280 тисяч гривень.

Ще одного підозрюваного - неповнолітньому синові Володимира Петровца - суд пом'якшив міру запобіжного заходу з домашнього арешту на особисте зобов'язання.

Нагадаємо, Кирило Тлявов загинув 31 травня.Тоді двоє поліцейських в стані алкогольного сп'яніння Іван Приходько та Володимир Петровець вирішили постріляти в банки, в результаті нещасного випадку потрапили в дитини, який знаходився неподалік. Правоохоронцям загрожує ув'язнення від 10 до 15 років або ж довічне ув'язнення. Серед усіх фігурантів справи єдиним підозрюваним, якому оголосили підозра у вбивстві з необережності, є колишній інспектор поліції Іван Приходько.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 6 грудня ДБР завершило розслідування справи. Сторона звинувачення визнала зібрані докази достатніми для складання обвинувальних актів. Звинувачення пред'явили всім чотирьом учасникам інциденту.