ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Вбивство хлопчика в Переяславі: суд залишив підозрюваних під вартою

Новини » Суспільство     01.01.2020 - 17:02
Вбивство хлопчика в Переяславі: суд залишив підозрюваних під вартою
Фото: підозрювані Іван Приходько та Володимир Петровець (колаж РБК-Україна)

Двом підозрюваним суд дав можливість вийти під заставу

Переяславський районний суд залишив під вартою трьох підозрюваних у справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Громадське.

Суд залишив без альтернативи запобіжний захід підозрюваному Івану Приходько, а Володимиру Петровцу і Дмитру Кривошею дав можливість внести заставу в розмірі понад 280 тисяч гривень.

Ще одного підозрюваного - неповнолітньому синові Володимира Петровца - суд пом'якшив міру запобіжного заходу з домашнього арешту на особисте зобов'язання.

Нагадаємо, Кирило Тлявов загинув 31 травня.Тоді двоє поліцейських в стані алкогольного сп'яніння Іван Приходько та Володимир Петровець вирішили постріляти в банки, в результаті нещасного випадку потрапили в дитини, який знаходився неподалік. Правоохоронцям загрожує ув'язнення від 10 до 15 років або ж довічне ув'язнення. Серед усіх фігурантів справи єдиним підозрюваним, якому оголосили підозра у вбивстві з необережності, є колишній інспектор поліції Іван Приходько.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 6 грудня ДБР завершило розслідування справи. Сторона звинувачення визнала зібрані докази достатніми для складання обвинувальних актів. Звинувачення пред'явили всім чотирьом учасникам інциденту.

Вбивство хлопчика в Переяслав-Хмельницькому: справу перенаправлять в інший суд Вбивство хлопчика в Переяславі: суддя взяв самовідвід через дружбу з фігурантом
Новини України Переяслав-Хмельницкий
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся