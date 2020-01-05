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Убийство в Каховке: полиция сообщила детали служебной проверки

Новости » Общество     05.01.2020 - 16:25
Убийство в Каховке: полиция сообщила детали служебной проверки
Фото: протест под отделением полиции Каховки (most.ks.ua)

Полиция проводит проверку действий троих членов следственно-оперативной группы каховской полиции

Национальная полиция Херсонской области проводит служебную проверку следственно-оперативной группы каховской полиции в рамках расследования убийства мужчины в Каховке, в которому может быть причастен сотрудник полиции. Об этом сообщил начальник следственного управления Главного управления Национальной полиции в Херсонской области Николай Вербицкий, передает РБК-Украина.

По его словам, служебное расследование проводится, начиная с момента поступления сообщения о совершенном преступлении относительно реагирования и действиями следственно-оперативной группы на месте, а также действиями руководства местной полиции.

"В течение 3-5 дней мы проведем проверку и сообщим результаты. На данный момент отстранен от занимаемой должности инспектор разрешительной системы Портой, который находился на месте. Также проверка проводится по членам следственно-оперативной группы - оперативный сотрудник, дежурный, следователь. По всем ним проводится служебная проверка. Все понесут строгие дисциплинарные взыскания", - сообщил Вербицкий.

Напомним, 1 января в Каховке мужчина сделал несколько выстрелов из ружья в 26-летнего местного жителя. Стрелявший находился в компании правоохранителей. От полученных травм потерпевший через несколько дней скончался в больнице. 4 января началась массовая акция протеста в Каховке.

Также РБК-Украина писало, что по делу об убийстве мужчины в Каховке проведут повторную судмедэкспертизу. К повторной экспертизе допустят представителя потерпевших.

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