Убийство в Каховке: полицейского будут судить за сокрытие преступления

Фото: ГБР (РБК-Украина)

Из-за действий полицейского следствие некоторое время рассматривало ложную версию

Следователи Государственного бюро расследования (ГБР) направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего полицейского по делу об убийстве в Каховке 1 января. Его обвиняют в сокрытии особо тяжкого преступления.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Согласно расследованию, полицейский был свидетелем ссоры во время празднования нового года, во время которой его знакомый из огнестрельного оружия застрелил 26-летнего мужчину.

"Полицейский, без всякого принуждения, согласился скрыть преступление. Для этого он взял травматический пистолет, который имел при себе погибший, и для имитации условий самообороны произвел несколько выстрелов в ногу своего товарища", - сообщили в ГБР.

Как отметили в Бюро, из-за действий полицейского правоохранители некоторое время рассматривали ложную версию следствия - убийство с целью самозащиты.

Обвинительный акт направлен по ч.1 ст. 396 Уголовного кодекса Украины. Бывшему полицейскому грозит лишение свободы до трех лет.

Напомним, 1 января в Каховке мужчина сделал несколько выстрелов из ружья в 26-летнего местного жителя. Нападающий находился в компании правоохранителей. От полученных травм потерпевший через несколько дней скончался в больнице.

Впоследствии в Каховке прошли массовые акции протеста.

В результате руководство отдела полиции Каховки было уволено.

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Автор: Игорь Литвиненко