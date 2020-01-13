Убийство в Каховке: руководство отдела полиции уволили

Иллюстративное фото (flickr.com/national.police RU)

Еще троих полицейских отстранили от должностей

В Херсонской области уволили трех полицейских, которые не обеспечили расследование резонансного убийства в Каховке. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Кроме того, еще троих полицейских отстранили от должностей. Отмечается, что руководство областного главка полиции провело служебное расследование в отношении начальника Каховского отдела полиции и работников, которые непосредственно имели отношение к расследованию убийства.

"По результатам расследования трех работников отстранили от занимаемой должности, троих уволили из органов внутренних дел, еще трем сотрудникам наложено дисциплинарное взыскание в виде неполного служебного соответствия занимаемой должности", - говорится в сообщении.

Уточняют, что с должностей уволено руководство Каховского отдела полиции. В отношении дежурного отдела и ответственного от руководства, которые находились в суточном наряде в день убийства, а также в отношении следователя, в производстве которого находилось производство относительно убийства мужчины, применено дисциплинарное взыскание в виде неполного служебного соответствия занимаемой должности. Членов следственно-оперативной группы, а именно следователя и оперуполномоченного уголовного розыска, которые находились на вызове об убийстве мужчины, уволено из органов внутренних дел Украины.

Кроме того, старший инспектор с контроля за оборотом оружия в сфере разрешительной системы Каховского отдела полиции, который на момент преступления находился в компании подозреваемого, также уволен из органов внутренних дел Украины. По результатам служебного расследования в отношении последнего материалы направлены в Государственное бюро расследований.

Напомним, в деле об убийстве мужчины в Каховке полиция проведет повторную экспертизу. На нее будут допущены представители стороны потерпевших.

Напомним, 1 января в Каховке мужчина сделал несколько выстрелов из ружья в 26-летнего местного жителя. Нападающий находился в компании правоохранителей. От полученных травм потерпевший через несколько дней скончался в больнице. 4 января состоялась массовая акция протеста в Каховке.