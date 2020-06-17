Вбивство в Каховці: поліцейського будуть судити за приховування злочину

Фото: ДБР (РБК-Україна)

З-за дій поліцейського наслідок деякий час розглядав неправдиву версію

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) направили до суду обвинувальний акт стосовно колишнього поліцейського у справі про вбивство в Каховці 1 січня. Його звинувачують у приховуванні особливо тяжкого злочину.

Про це повідомили у прес-службі ДБР.

Згідно з розслідуванням, поліцейський був свідком сварки під час святкування нового року, під час якої його знайомий з вогнепальної зброї застрелив 26-річного чоловіка.

"Поліцейський, без жодного примусу, погодився приховати злочин. Для цього він взяв травматичний пістолет, який мав при собі загиблий, і для імітації умов самооборони зробив кілька пострілів у ногу свого товариша", - повідомили в ГБР.

Як зазначили в Бюро, з-за дій поліцейського правоохоронці деякий час розглядали неправдиву версію слідства - вбивство з метою самозахисту.

Обвинувальний акт направлений по 1 ч. ст. 396 Кримінального кодексу України. Колишньому поліцейському загрожує позбавлення волі до трьох років.

Нагадаємо, 1 січня в Каховці чоловік зробив кілька пострілів з рушниці у 26-річного місцевого жителя. Нападник перебував у компанії правоохоронців. Від отриманих травм потерпілий через кілька днів помер у лікарні.

Згодом в Каховці пройшли масові акції протесту.

В результаті керівництво відділу поліції Каховки було звільнено.

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Автор: Игорь Литвиненко