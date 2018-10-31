Убийство Хашкаджи: саудовский прокурор провел переговоры с турецкой разведкой

Фото: Джамаль Хашкаджи (flickr.com pomed)

Прокурор Сауд Аль-Моеб в полночь отправился в стамбульский региональный отдел Национальной разведки Турции

Прокурор Саудовской Аравии провел переговоры с представителями разведки Турции по делу об убийстве саудовского оппозиционного журналиста. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылась на агентство Reuters.

Отмечается, что прокурор Сауд Аль-Моеб покинул свой отель в Стамбуле в полночь и отправился в стамбульский региональный отдел Национальной разведки Турции.

Прокурор также заявил, что все 18 подозреваемых были арестованы в Эр-Рияде, однако запрос на их экстрадицию в Стамбул отклонен.

Напомним, генпрокурор Саудовской Аравии провел второй раунд переговоров с официальными лицами Турции во вторник, 30 октября, и посетил консульство Саудовской Аравии в Стамбуле.

Подчеркнем, что убийство журналиста Хашкаджи переросло в кризис для мирового экспортера нефти Саудовской Аравии, которая сначала отрицала любые обвинения и намеки на ее роль в его исчезновении.

Как писало РБК-Украина ранее, приказ об убийстве Джамаля Хашкаджи отдал бывший высокопоставленный сотрудник разведки Саудовской Аравии и советник наследного принца Ахмед Ассири.

Позже саудовский принц Мохаммед Бин Салман назвал убийство Джамаля Хашкаджи "ужасным" и сказал, что он привлечет к ответственности всех виновников.

Саудовская Аравия отказалась выдать Турции подозреваемых.