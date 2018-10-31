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Вбивство Хашкаджі: саудівський прокурор провів переговори з турецькою розвідкою

Новини » Надзвичайні події    31.10.2018 - 14:49
Фото: Джамаль Хашкаджі (flickr.com pomed)
Фото: Джамаль Хашкаджі (flickr.com pomed)

Прокурор Сауд Аль-Моеб опівночі вирушив до стамбульського регіонального відділу Національної розвідки Туреччини

Прокурор Саудівської Аравії провів переговори з представниками розвідки Туреччини у справі про вбивство саудівського опозиційного журналіста. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на агентство Reuters.

Відзначається, що прокурор Сауд Аль-Моеб покинув свій готель у Стамбулі опівночі і відправився у стамбульський регіональний відділ Національної розвідки Туреччини.

Прокурор також заявив, що всі 18 підозрюваних були арештовані в Ер-Ріяді, проте запит на їх екстрадицію у Стамбул відхилений.

Нагадаємо, генпрокурор Саудівської Аравії провів другий раунд переговорів з офіційними особами Туреччини у вівторок, 30 жовтня, і відвідав консульство Саудівської Аравії у Стамбулі.

Підкреслимо, що вбивство журналіста Хашкаджі переросло в кризу для світового експортера нафти Саудівської Аравії, яка спочатку заперечувала будь-які звинувачення і натяки на її роль у його зникненні.

Як писало РБК-Україна раніше, наказ про вбивство Джамаля Хашкаджі віддав колишній високопоставлений співробітник розвідки Саудівської Аравії і радник наслідного принца Ахмед Ассирії.

Пізніше саудівський принц Мохаммед Бін Салман назвав вбивство Джамаля Хашкаджі "жахливим" і сказав, що він притягне до відповідальності всіх винуватців.

Саудівська Аравія відмовилася видати Туреччині підозрюваних.

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