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Убийство грузина: в Германии заявили, что не получали от РФ запрос об экстрадиции

Новости » Политика     11.12.2019 - 18:21
Убийство грузина: в Германии заявили, что не получали от РФ запрос об экстрадиции
Фото: Зелимхан Хангошвили (из открытых источников)

Путин заявил, что в Берлине "не услышали" просьбу об экстрадиции

В Министерстве юстиции Германии заявили, что не получали запрос от Росси об экстрадиции грузина Зелимхана Хангошвили, который был убит. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Таким образом в Германии ответили на заявление президента РФ Владимира Путина, который сказал, что просьбы Москвы о его экстрадиции "не были услышаны".

"Правительство не знает о российском запросе об экстрадиции жертвы преступления", - заявил представитель министерства юстиции Германии.

Как известно, Зелимхан Хангошвили был застрелен в центральном берлинском парке в августе, когда он направлялся в мечеть.

Напомним, министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила о необходимости введения новых мер против России из-за убийства грузина Зелимхана Хангошвили в Берлине.

Ранее Германия выслала двух сотрудников посольства России в связи с убийством грузина Хангошвили в Берлине. Немецкая Генпрокуратура заявила, что у нее достаточно фактических доказательств причастности госорганов РФ или Чечни к убийству гражданина Грузии.

Позже стало известно о задержании россиянина Вадима Красикова, который может быть причастным к убийству Хангошвили. Задержанный может быть сотрудником Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

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