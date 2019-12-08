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В Германии требуют новых мер против Кремля из-за убийства грузина

Новости » Политика     08.12.2019 - 11:24
В Германии требуют новых мер против Кремля из-за убийства грузина
Фото: Зелимхан Хангошвили (из открытых источников)

Крамп-Карренбауер требует, чтобы Россия приняла участие в расследовании убийства

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила о необходимости введения новых мер против России из-за убийства грузина Зелимхана Хангошвили в Берлине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Крамп-Карренбауэр изданию Bild am Sonntag.

Так, министр обороны настаивает на необходимости дальнейших мер против Кремля из-за возможной причастности российских властей к убийству чеченского полевого командира Хангошвили в Берлине.

"Мы будем на уровне федерального правительства проводить консультации по поводу дальнейшей реакции и принимать соответствующие решения. Российская сторона должна наконец внести свой вклад в расследование этого преступления", - подчеркнула она.

Крамп-Карренбауер добавила, что убийство гражданина Грузии осложнило отношения между Берлином и Москвой и отметила, что доказательства причастности России к убийству являются серьезными.

Напомним, ранее Германия выслала двух сотрудников посольства России в связи с убийством грузина Хангошвили в Берлине. Немецкая Генпрокуратура заявила, что у нее достаточно фактических доказательств причастности госорганов РФ или Чечни к убийству гражданина Грузии.

Позже стало известно о задержании россиянина Вадима Красикова, который может быть причастным к убийству Хангошвили. Задержанный может быть сотрудником Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

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